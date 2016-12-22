СМИ узнали о разрешении Эр-Рияда обыскать колодец консульства в Стамбуле

Власти Саудовской Аравии разрешили турецкой полиции осмотреть колодец, который находится в саду консульства в Стамбуле, в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Daily Sabah.

Ранее власти королевства отказались дать разрешение следователям осмотреть колодец.

Хашкаджи пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он был сотрудником The Washington Post и выступал с критикой саудовских властей.

Турция заявила, что журналист был убит группой саудовцев, однако Эр-Рияд первоначально отрицал обвинения. Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста 20 октября. Генпрокурор страны отметил, что Хашкаджи убили в ходе ссоры с людьми, которых он встретил в консульстве. Он заявил, что по делу об убийстве задержали 18 подданных королевства.

Газета The New York Times писала, что турецкая сторона установила связь между подозреваемыми в убийстве журналиста и кронпринцем Саудовской Аравии. Однако, по данным газеты, королевство планирует возложить вину на генерала Ахмеда Ассири, который является высокопоставленным сотрудником саудовской разведки, а также советников наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Sabah и Hurriyet сообщали, что он отдал приказ об убийстве Хашкаджи.

Саудовские власти отправили в отставку Ассири и уволили советника кронпринца Сауда аль-Кахтани.