Суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест

Окружной суд США по округу Колумбия отказалась освободить россиянку Марию Бутину и перевести ее под домашний арест, пока идут судебные разбирательства. Об этом сообщила судья Таня Чэткан, передает Reuters.

«Я не могу представить себе сценарий освобождения Бутиной из тюрьмы», - сказала судья, добавив, что такой шаг приведет к тому, что россиянку «посадят в машину с дипломатическими номерами», увезут в аэропорт и отправят в Россию. Судья также запретила адвокату Бутиной Роберту Дрисколлу давать комментарии СМИ по судебному делу россиянки. Следующее слушание по делу назначено на 13 ноября.

Бутина была задержана в США 15 июля по обвинению в работе на попавшего под санкции российского чиновника, связях со спецслужбами России и работе иностранным агентом без лицензии. В МИД России назвали эти обвинения сфабрикованными. Позднее суд отказался отпустить россиянку из-под стражи, так как она может покинуть США. В Штаты Бутина прибыла в 2016 году по студенческой визе.