В «Ленкоме» уточнили место похорон Караченцова

Народного артиста РСФСР Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РБК в театре «Ленком», где актер работал в течение многих лет.

Ранее в пресс-службе театра говорили, что актера похоронят на Ваганьковском кладбище. ​Прощание состоится в «Ленкоме» 29 октября.

Караченцов умер 26 октября в Москве, накануне своего 74-летия. По словам его сына, днем ранее артиста перевели в реанимацию. В прошлом году у актера обнаружили неоперабельную опухоль.

Караченцов родился в Москве в 1944 году. После окончания Школы-студии МХАТ он пришел в Театр имени Ленинского комсомола («Ленком»). В течение многих лет был одним из ведущих актеров театра. Он сыграл, в частности, роли Тиля Уленшпигеля в «Тиле», графа Резанова в спектакле «Юнона и Авось», Меньшикова в «Шуте Балакиреве». Также артист исполнил более ста ролей в кино, в том числе в фильмах «Собака на сене», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Человек с бульвара Капуцинов».