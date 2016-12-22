«Я когда-то поставил неосуществимую цель»: памяти Николая Караченцова

Караченцов часто сам становился исполнителем песен. Не только в кино, но и на сцене. Кроме того, он обучал молодых артистов танцам в созданной им Школе искусств Николая Караченцова. «Я когда-то поставил себе неосуществимую цель — научиться в профессии делать все и расширить свой диапазон до 180 градусов. Я знаю, что у меня это не получится, но я к этому буду стремиться до той секунды, покуда не помру. И поэтому я даже рад иногда тому, что киношники, они довольно узко иногда там все смотрят. Вот кто-то увидел «Старшего сына» — и вот мне дают такие роли. А кто-то посмотрел «Собаку на сене» — и пошли совсем другие, гротесковые, комедийные», — рассказывал актер в интервью