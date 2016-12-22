Караченцова похоронят на Ваганьковском кладбище

Народного артиста РСФСР Николая Караченцова похоронят в понедельник, 29 октября, на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщили РБК в пресс-службе театра «Ленком».

Похороны состоятся около 14:00 мск. Прощание с Караченцовым пройдет в «Ленкоме» в тот же день с 10:00 до 13:00.

Актер умер в Москве 26 октября, за день до своего дня рождения. Ему было 73 года. Накануне вечером Караченцова перевели в реанимацию.

В октябре 2017 года жена актера Людмила Поргина рассказала, что врачи диагностировали у Караченцова неоперабельную опухоль. Его актерская карьера прервалась в 2005 году, после того как он попал в аварию на Мичуринском проспекте в Москве. После тяжелой черепно-мозговой травмы у Караченцова не восстановилась речь, физические возможности оставались ограниченными.