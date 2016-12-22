ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,29 65,32 EUR Нал. 75,28 74,23 USD Бирж. 65,81 +0,22 EUR Бирж. 74,66 +0,04 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6535,40 -11,10 IMOEX 2281,46 -2,15% RTSI 1091,96 -2,56% Brent 76,41 -0,38% DJIA 24984,55 +1,63% Nasdaq 7318,34 +3,02%
Караченцова похоронят на Ваганьковском кладбище
Лента новостей
Караченцова похоронят на Ваганьковском кладбище 15:36, Общество Испанский шеф — о традициях, мясе и доисторической памяти 15:30, Стиль 15 часов на одном заряде: обзор очень легкого ноутбука 15:25, РБК и Lenovo Прибыль Amazon выросла на 974% 15:06, Quote ФАС изучит ситуацию с ростом цен на сахар 15:04, Экономика СМИ сообщили о желании «Спартака» продлить контракт с Еременко 15:03, Спорт «Конец криптономики»: глава РАКИБ попросил пересмотреть законопроект 15:02, Крипто Топилин прокомментировал свои слова о беспрецедентном росте зарплат 14:56, Общество 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 14:54, РБК и Volkswagen «Сумма» опровергла продажу пакета в ОЗК 14:51, Бизнес Сообщения о трудностях с двигателями для А330 обрушили акции Rolls-Royce 14:42, Бизнес ФАС не увидела условий для роста цен на хлеб в России 14:33, Экономика Как выглядят дома, квартиры в которых стоят ₽2 млн за метр 14:32, Недвижимость У Орешкина появился заместитель по внешнеэкономическим вопросам 14:30, Политика Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 14:28, РБК и Thomson Reuters Где запустить стартап в США: пять альтернатив Кремниевой долине 14:26, Фотогалерея  LaowaiME: как блогер Артем Жданов создал медиа и бренд одежды в Китае 14:25, Бизнес СМИ опубликовали завещание Олега Сенцова 14:23, Общество Десятки туристов отменили поездки в Сочи из-за наводнения 14:22, Общество ОЗК подтвердила смену гендиректора 14:15, Бизнес Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 14:13, РБК и Мираторг От ₽2 млн за метр: самые дорогие дома Москвы 2018 года 14:01, Недвижимость  Болтон сообщил о приглашении Путина в Вашингтон 13:58, Политика У жены наследника норвежского престола нашли неизлечимую болезнь легких 13:54, Общество Точный прогноз на XRP, на Bitcoin - нет: как работают сигналы экспертов 13:51, Крипто Россельхознадзор опроверг снятие запрета на поставку молока из Белоруссии 13:49, Бизнес Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 13:48, РБК и Mastercard Осмотренный Петровым и Бошировым собор в Солсбери попытались ограбить 13:48, Общество
Караченцова похоронят на Ваганьковском кладбище
Общество, 15:36
0
Караченцова похоронят на Ваганьковском кладбище

Народного артиста РСФСР Николая Караченцова похоронят в понедельник, 29 октября, на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщили РБК в пресс-службе театра «Ленком».

Похороны состоятся около 14:00 мск. Прощание с Караченцовым пройдет в «Ленкоме» в тот же день с 10:00 до 13:00.

Умер актер Николай Караченцов
Общество

Актер умер в Москве 26 октября, за день до своего дня рождения. Ему было 73 года. Накануне вечером Караченцова перевели в реанимацию.

«Я когда-то поставил неосуществимую цель»: памяти Николая Караченцова Еще 3 фото
Фотогалерея

В октябре 2017 года жена актера Людмила Поргина рассказала, что врачи диагностировали у Караченцова неоперабельную опухоль. Его актерская карьера прервалась в 2005 году, после того как он попал в аварию на Мичуринском проспекте в Москве. После тяжелой черепно-мозговой травмы у Караченцова не восстановилась речь, физические возможности оставались ограниченными.

Теги: Николай Караченцов , похороны , актер
Главное
«Сумма» опровергла продажу пакета в ОЗК Бизнес
Материалы по теме
Путин назвал огромной утратой смерть Караченцова Общество
Стало известно место прощания с Николаем Караченцовым Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter