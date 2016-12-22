Умер актер Николай Караченцов

Народный артист РСФСР, один из ведущих актеров театра «Ленком» Николай Караченцов умер в Москве в пятницу, 26 октября. На следующий день ему должно было исполниться 74 года

Николай Караченцов (Фото: Олега Иванова / ТАСС)

В Москве умер актер театра и кино Николай Караченцов, рассказал РБК его сын. «Около 8:50 папа ушел из жизни. Его перевели в реанимацию вчера утром, он пробыл там все время до сегодняшнего утра. Он долгое время болел онкологией», — рассказал Андрей Караченцов.

Прощание с Караченцовым состоится в театре «Ленком». Скорее всего, оно пройдет в понедельник, 29 октября.

В октября 2017 года жена Караченцова Людмила Поргина рассказала, что врачи диагностировали у актера неоперабельную опухоль. «В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная. Но мы надеемся на лучшее», — сказала тогда Поргина.

«Я ничего не могу сказать, это только случилось. У нас семейное горе. Храни Господь Людочку, за все ей спасибо, что сохранила, что столько лет держалась как великая русская женщина. На своих руках выходила любимого Коленьку Караченцова», — сказал РБК актер Вениамин Смехов. Актер театра «Ленком» Александр Лазарев назвал сметь Караченцова большой потерей не только для театра, но и для всей страны. «Для нашего театра прежде всего, для русского театра, конечно, для всей страны это очень большая потеря. Человек оставил огромный яркий след о себе своими фильмами, театральными работами. Горькая утрата. Мы все его очень любили и уважали, равнялись на его работоспособность, невероятное трудолюбие», — сказал Лазарев.

Актерская карьера Караченцова прервалась в 2005 году, после того как он попал в тяжелую автомобильную аварию на Мичуринском проспекте в Москве. Несмотря на усилия врачей после тяжелой черепно-мозговой травмы речь актера так и не восстановилась, его физические возможности оставались ограниченными. В 2013 году он сыграл небольшую роль в фильме «Белые росы. Возвращение», который снимался в Минске, однако вернуться на сцену так и не смог.

Актерская биография

Караченцов родился в Москве в 1944 году. В 1963 году закончил Школу-студию МХАТ и был распределен в Театр имени Ленинского комсомола (после распада СССР «Ленком»). В 1973 году театр возглавил режиссер Марк Захаров, под руководством которого Караченцов стал одним из ведущих актеров театра. Знаменательной вехой в судьбе Караченцова стала роль Тиля Уленшпигеля в спектакле «Тиль», который Захаров поставил в 1974 году. В этой роли Караченцов выступил как синтетический актер, владеющий пением, акробатикой и пантомимой. После успеха «Тиля» последовали десятки ролей, но всемирную известность Караченову принесла роль роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». Премьера состоялась 9 июля 1981 года, спектакль, который Захаров поставил на музыку Алексея Рыбникова по либретто Андрея Вознесенского, с триумфом принимали зрители многих стран мира. За время работы в театре «Ленком» Караченцов сыграл более 20 ролей.

Кинокарьера Караченцова началась в 1967 году. В 1970-х годах он стал одним из самых популярных актеров советского кино, в общей сложности Караченцов сыграл более 100 киноролей в разных жанрах и стилях. Наиболее заметными стали его работы в фильмах «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Ярославна, королева Франции», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул», «Батальоны просят огня», «Человек с бульвара Капуцинов», «Раз, два — горе не беда!», «Криминальный квартет», «Светлая личность», «Дежа вю», «Ловушка для одинокого мужчины», «Чокнутые», «Петербургские тайны», «Королева Марго», «Досье детектива Дубровского», «Тайны дворцовых переворотов», «Остров сокровищ», «Дом, который построил Свифт».

Караченцов ​также активно занимался дубляжем и озвучиванием, его голосом в советском прокате говорили с экрана герои французского актера Жан-Поля Бельмондо и главный герой рисованного мультипликационного фильма-мюзикла «Пес в сапогах», созданного по мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетера» режиссером Ефимом Гамбургом.

Актер выпустил несколько пластинок и компакт-дисков как певец, за свою творческую карьеру он исполнил более 200 песен, некоторые из которых стали настоящими хитами.

Творческие достижения Караченцова были отмечены правительственными наградами, в том числе орденом Почета (1997 год) и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009 год).