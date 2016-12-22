Стало известно место прощания с Николаем Караченцовым

Прощание с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым пройдет в театре «Ленком». Об этом РБК сообщил сын актера Андрей Караченцов.

«Прощание пройдет в «Ленкоме», скорее всего, в понедельник, 29 октября», — уточнил он. О месте захоронения родные актера сообщат позже.

Ранее стало известно, что Николай Караченцов умер в Москве 26 октября. Накануне он был переведен в реанимацию, где пробыл до сегодняшнего утра. Актер долгое время болел онкологией.

Караченцов родился в Москве в 1944 году. В 1963 году закончил Школу-студию МХАТ и пришел в Театр имени Ленинского комсомола (после распада СССР — «Ленком»). Там он сыграл в спектаклях «Юнона и Авось», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мольер» и других. Среди работ актера в кино роли в фильмах «Собака на сене», «Приключения Электроника», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «12 стульев», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кровавая надпись».

Актерская карьера Карачецова завершилась в 2005 году, после того как он попал в тяжелую автомобильную аварию на Мичуринском проспекте в Москве. При столкновении он получил тяжелую черепно-мозговую травму — речь актера не восстановилась, его физические возможности оставались ограниченными. Осенью 2017 года его жена Людмила Поргина сообщила, что врачи обнаружили у актера неоперабельную опухоль.