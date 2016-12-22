Кремль заявил об отсутствии у Путина планов посетить Краснодарский край

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Краснодарский край, где в результате сильных ливней произошло подтопление и был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков также назвал «чрезвычайно энергичными» усилия, которые в Краснодарском крае прикладывают к борьбе с последствиями непогоды.

«Все спасательные службы, МЧС, другие службы работают в авральном режиме. В режиме ЧС. Стихия достаточно безжалостная», — заявил он в ответ на просьбу рассказать, как в Кремле оценивают действия руководства края.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае погибли шесть человек. По факту гибели двух из них в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В региональном управлении МЧС рассказали, что по состоянию на 25 октября в Краснодарском крае было подтоплено свыше 1,8 тыс. домовладений, где проживают 5,3 тыс. человек.

В крае объявлен режим ЧС.