СК возбудил дело после смерти людей при наводнении в Краснодарском крае

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек во время наводнения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
По данным следователей, смерть 71-летней женщины и 81-летнего мужчины наступила 24 октября, когда в Туапсинском районе Краснодарского края обильные осадки привели к подтоплению жилых домов. Тела были обнаружены в селе Кривенковском. Женщину нашли около частного дома, а мужчину — в квартире на первом этаже. По данным экспертизы, они скончались от асфиксии при утоплении в воде.
Судьба еще одной 67-летней женщины остается неизвестной. Отмечается, что она упала в водосточную яму и ее унесло сильным течением.
Ранее министр ГО и ЧС региона Сергей Капустин сообщил о шести погибших в Краснодарском крае. Он уточнил, что во время обследования домов в Апшеронском районе нашли еще четыре тела. В настоящий момент следователи проводят проверку данной информации.
По данным регионального управления МЧС, по состоянию на 25 октября было подтоплено 1,8 тыс. домовладений, в которых проживают более 5,3 тыс. человек.
Из-за непогоды в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.