В Краснодарском крае селевой поток повредил нефтепровод «Транснефти»

Селевой поток повредил нефтепровод «Черномортранснефти» (дочерняя компания «Транснефти») недалеко от поселка Греческий в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщается на сайте компании.
Инцидент произошел на воздушном переходе магистрального нефтепровода Тихорецк — Туапсе-1. «По предварительным оценкам, выход нефти составил около 5 м3. Разрушение стенки нефтепровода произошло вследствие внешней нагрузки — движения селевого потока», — говорится в сообщении.
В «Черномортранснефти» рассказали, что последствия происшествия ликвидируют свыше 100 сотрудников компании и 45 единиц техники. Они установили на реке Туапсе боновые заграждения и предотвратили разлив нефти в акваторию. «На месте выхода нефти ведется постоянный экологический мониторинг окружающей среды. Опасность для населения отсутствует», — заявили в компании.
Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что прокачку нефти по трубопроводам Тихорецк — Туапсе-1 приостановили из-за непогоды. Он пояснил, что река Туапсе вышла из берегов и может нести тяжелые предметы, способные повредить трубопровод.
24 октября в Туапсинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных дождей и вызванных ими подтоплений — за шесть часов там выпала месячная норма осадков. В результате был разрушен автомобильный мост в поселке Цыпка, населенные пункты были подтоплены. Позже режим ЧС распространили на всю территорию Краснодарского края.