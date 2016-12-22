«Транснефть» остановила прокачку нефти в Туапсинский НПЗ из-за непогоды

«Транснефть» приостановила прокачку нефти по трубопроводам Тихорецк-Туапсе 1 из-за непогоды в Краснодарском крае. Об этом сообщил ​официальный представитель компании Игорь Демин, передает ТАСС.

Он рассказал, что работу трубопровода, снабжающего Туапсинский нефтеперерабатываюзий завод (НПЗ), приостановили в 20:00 мск 25 октября. Демин добавил, что вышедшая из берегов река Туапсе несет тяжелые предметы, которые могут повредить магистральный трубопровод.

Он отметил, что решение о запуске трубопровода будет принято после его осмотра. НПЗ снабжают из емкостей резервуарного парка «Заречье».

В Туапсинском районе Краснодарского края 24 октября ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с обильными осадками и подтоплениями. Сильные дожди разрушили автомобильный мост в поселке Цыпка, а также привели к задержке поездов и подтоплениям населенных пунктов. В результате паводка погиб человек.

Впоследствии режим ЧС ввели на территории всего края. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам включиться в восстановление инфраструктуры в Туапсинском районе.