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Экс-кандидат КПРФ подал в суд из-за отмены результатов выборов в Приморье
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Экс-кандидат КПРФ подал в суд из-за отмены результатов выборов в Приморье
Вторые туры — 2018, 08:25
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Экс-кандидат КПРФ подал в суд из-за отмены результатов выборов в Приморье

Бывший кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко подал иск в краевой суд, оспаривая решение избиркома об отмене результатов выборов главы региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также Ищенко просит признать незаконным бездействие избиркома, который, по мнению истца, не рассмотрел жалобы на нарушения при введении итогов второго тура выборов губернатора в систему «ГАС «Выборы».

Выборы главы Приморья проходили в два тура, во втором Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко, бывшим врио губернатора. По итогам голосования Тарасенко получил на 1,5% голосов больше, чем Ищенко. Стороны обвинили друг друга в нарушениях, и результаты выборов отменили.

Повторные выборы губернатора Приморья состоятся в декабре, врио главы региона указом президента Владимира Путина назначен единоросс Олег Кожемяко, ранее возглавлявший Сахалинскую область. По словам Кожемяко, он будет участвовать в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Теги: Приморье , выборы в губернаторы , КПРФ
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