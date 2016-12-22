Митволь заявил о намерении участвовать в выборах в Приморье

Олег Митволь пойдет на выборы главы Приморья от партии «Зеленые», чтобы «предложить людям какой-то выбор» кроме кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. В КПРФ его назвали спойлером

Олег Митволь (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Кандидат против Ищенко

О планах баллотироваться на пост главы Приморья от партии «Зеленые» на выборах 16 декабря Олег Митволь сам рассказал РБК. Митволь ранее занимал должности заместителя руководителя Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы.

«Выдвигаться буду от партии «Зеленые», сейчас готовим документы», — отметил он, добавив, что сейчас находится в Приморье и «на словах» достиг договоренности о сборе подписей 50 муниципальных депутатов для прохождения муниципального фильтра. «Как известно, только в полете живут самолеты, а политики, как известно, должны заниматься выборами. Когда появляется такая возможность, ее упускать нельзя, хотя территория, собственно, не моя», — ответил он на вопрос, почему решил участвовать в выборах в этом регионе.

На вопрос, как он оценивает свои шансы на победу, Митволь признал, что, «конечно, у [врио Приморья Олега] Кожемяко шансы на победу выше, чем его». «Проблемы [на выборах у меня] две: одна называется муниципальный фильтр, вторая — что я из Москвы», — пояснил он.

«Но в любом случае выборы для меня — это возможность общаться с людьми, возможность предложить им какой-то выбор», — заявил политик. По мнению Митволя, на сегодня у избирателей есть выбор: Кожемяко или [кандидат от КПРФ, ключевой соперник участвовавшего в отмененных выборах в сентябре Андрея Тарасенко Андрей] Ищенко, который, если бы не ошибки Тарасенко, никогда бы не стал популярен. «Успех Ищенко был связан с протестным голосованием», — подчеркнул Митволь.

Политик выразил сомнение, что Ищенко удастся собрать подписи для прохождения муниципального фильтра. Он предположил, что поддержавшие коммуниста муниципальные депутаты перед голосованием 9 сентября на этот раз этого не сделают.

Конференция регионального отделения партии «Зеленые» запланирована на 26 октября, говорит Митволь. «28 октября я надеюсь подать в приморский избирком документы на регистрацию кандидатом. После этого можно будет в присутствии нотариуса собирать подписи», — добавил он.

«Самостоятельная партия»

Председатель регионального отделения «Зеленых» в Приморье Андрей Карпов в разговоре с РБК сказал, что ему о планах регионального отделения выдвинуть Митволя на выборы ничего не известно. «Если переговоры и ведутся, то я ни при чем», — пояснил он, порекомендовав обратиться в федеральное руководство партии.

Зампред «Зеленых» Сергей Панфилов подтвердил РБК, что партия запланировала проведение конференции на 26 октября, на которой будет принято решение о выдвижении кандидата на выборы главы Приморья. Это может быть Митволь, но есть и другие варианты, заявил Панфилов. О других вариантах Панфилов не рассказал.

На вопрос, почему «Зеленые» решили выдвинуть кандидата на выборы в Приморье только на этот раз (в сентябре партия не выдвигалась), Панфилов сказал, что сейчас оценивает шансы партии пройти муниципальный фильтр выше, чем на предыдущих выборах. На вопрос, обсуждала ли партия вопрос об участии в выборах в Приморье с внутриполитическим блоком Кремля, Панфилов ответил отрицательно. «Мы самостоятельная партия», — подчеркнул он.

Коммунисты против

В КПРФ заявление Митволя о намерении участвовать в выборах охарактеризовали как решение стать спойлером.

«Выдвижение Митволя на выборы демонстрирует желание власти устроить [в Приморье] цирк, сделать видимость конкурентных выборов и сделать все возможное, чтобы на выборах я, реальный кандидат, не участвовал», — заявил Ищенко РБК. Он подчеркнул, что за шесть лет в приморской политике слышит фамилию Митволь во второй раз и «даже не знает, как тот выглядит». «Когда он говорит о том, что что-то может сделать на благо жителей Приморского края, я это иначе как цирковое выступление не воспринимаю. Митволь для приморцев — это полный ноль», — добавил он.

Источник РБК, близкий к руководству Приморского края, утверждает, что инициатива выдвижения Митволя на губернаторских выборах принадлежит полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. Митволь «будет критиковать Ищенко», считает собеседник РБК.

Ранее федеральный чиновник, имеющий отношение к кампании в Приморье, сказал РБК, что власти намерены допустить Ищенко до участия в новых выборах главы Приморья с новым кандидатом от власти Олегом Кожемяко, однако «сделают все возможное, чтобы препятствовать ему со сбором подписей и прохождением муниципального фильтра». В прошлый раз (во время кампании Тарасенко перед выборами 9 сентября) Ищенко помогли пройти фильтр, на этот раз «хочешь сам — давай сам», добавил он. В случае если Ищенко не «срежется на муниципальном фильтре», чтобы у избирателей было ощущение конкурентных выборов, им дадут возможность выбрать среди других кандидатов из оппозиции, подчеркнул он, рекомендовав обратить внимание на активность Митволя в Приморье.