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Следствие выявило четыре факта избиения Макарова в ярославских колониях
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Следствие выявило четыре факта избиения Макарова в ярославских колониях
Дело о пытках в колонии Ярославля, 02:47
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Следствие выявило четыре факта избиения Макарова в ярославских колониях

Следствие установило, что заключенного ярославской колонии Евгения Макарова избивали четыре раза. Об этом РБК сообщила адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

Она рассказала, что, помимо избиения летом 2016 года, к Макарову применяли насилие в июне и феврале 2017-го года в исправительной колонии № 1, а также сразу после перевода в ИК-8 в декабре того же года.

«В общей сложности не менее четырех раз. Это разные дела, объединенные в одно производство», — сказала она и добавила, что это «дополнительные эпизоды», установленные следствием.

20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись, на которой Макарова пытали сотрудники ФСИН в ИК-1 в Ярославской области. После этого управление УФСИН по области начало внутреннюю проверку.

В конце июля суд арестовал первого фигуранта дела о пытках в колонии. К середине сентября в ходе следствия было возбуждено три уголовных дела. Впоследствии в деле о пытках появилось еще четверо потерпевших, дела которых объединили в одно производство.

В начале октября Макаров вышел на свободу. Его адвокат Эльдар Лузин рассказал РБК, что первым делом он планировал посетить семью и знакомых. Макаров в разговоре с РБУ добавил, что в будущем может заняться правозащитной деятельностью.

Теги: Ярославская область , пытки в тюрьмах
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