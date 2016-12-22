В Туапсинском районе сильные дожди разрушили автомобильный мост

В Туапсинском районе Краснодарского края проливные дожди разрушили автомобильный мост. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«Произошло разрушение автодорожного моста в поселке Цыпка на автодороге. Дорога регионального значения», — говорится в сообщении.

В МЧС также отметили, что в результате дождя частично затоплены оказались территории города Туапсе и населенных пунктов Шаумян, Цыпка, Горный и Кривеньковская, а также железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе — Апшеронск и участок автодороги Индюк — Кривенковская. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В региональном главке МЧС добавили, что за шесть часов на территории края выпало 116 мм осадков. Спасатели работают в зоне затопления. В результате сильных дождей произошел сход селей, что привело к задержанию двух пассажирских поездов на станциях Чилипси и перегоне Греческий. Отмечается. что задержка составляет один час.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсинском районе во всех сельских поселениях ввели режим чрезвычайной ситуации. Он добавил, что в крае создали оперативный штаб для отслеживания ситуации с подтоплением. Кондратьев рассказал, что были эвакуированы поселения Шаумянское и Георгиевское, располагающиеся в северной части района.