Король Саудовской Аравии подтвердил предложение Путину посетить страну

Президент Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, во время которого монарх подтвердил свое приглашение российскому лидеру посетить королевство. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сроки визита Путина будут проработаны по дипломатическим каналам. Также Путин и Сальман обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в том числе и в энергетической сфере. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по конфликту в Сирии и положению дел на Ближнем Востоке, затронув убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

В последний раз Путин и Сальман встречались в Москве в октябре 2017 года. По итогам визита представители двух стран заключили ряд договоров, в том числе соглашение о создании совместного фонда Российским фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF). Тогда же король пригласил Путина посетить Эр-Рияд.

Хашкаджи пропал 2 октября, когда посещал генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Турции после этого заявили, что к его убийству причастны саудовские граждане. Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве только 20 октября. Эр-Рияд заявил, что Хашкаджи погиб в результате конфликта. При этом об обнаружении его тела до сих пор официально не сообщается.