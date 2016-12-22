Россия призвала признать подрыв договора о ракетах угрозой безопасности

Действия, которые подрывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), должны рассматриваться как угроза мировой стратегической стабильности и безопасности. Об этом говорится в российском проекте резолюции Генассамблеи ООН, документ цитирует ТАСС.

«[Генассамблея] считает, что любые меры, нарушающие положения ДРСМД, также подрывают глобальную стратегическую стабильность, мировую и региональную безопасность и продвижение на пути дальнейшего сокращения ядерных арсеналов», — говорится в документе.

В резолюции также предлагается включить вопрос сохранения договора в повестку 74-й сессии Генассамблеи. Проект резолюции был представлен делегациям ООН и секретариату. В настоящее время решается вопрос о вынесении резолюции на рассмотрение в комитете организации, который занимается разоружением и международной безопасностью.

Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов рассказал ТАСС, что крайний срок внесения проекта резолюции был 18 октября, однако она была внесена позже. Он объяснил это форс-мажорными обстоятельствами, а именно решением США выйти из договора и наращивать ядерный потенциал. Белоусов выразил надежду, что секретариат примет документ к рассмотрению.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из ДРСМД. Договор в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. По мнению главы Пентагона Джеймса Мэттиса, Москва разрабатывает ракетные системы, которые способны нанести ядерный удар по европейским странам.

Президент России Владимир Путин заявил, что отказ США от стратегических договоров в сфере ограничения вооружений может привести к гонке вооружений. Он добавил, что Россия сможет быстро и эффективно ответить на выход США из ДРСМД. Путин отметил, что надеется обсудить этот вопрос во время встречи с Трампом в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон также договорился с Трампом о возможности консультаций с Путиным по договору.