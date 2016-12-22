Суд арестовал директора «Водоканала» Сочи

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте директора МУП «Водоканал» Сочи Сергея Винарского, необоснованно заключившего договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе. Об этом сообщили РБК в Следственном комитете России.

Накануне силовики арестовали Винарского, а также вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера и руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова. Также были проведены обыски в офисах и квартирах чиновников, в домах Малова и Винарского были найдены крупные суммы денег.

Против Бомбергера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), против Малова — по ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие считает, что вице-мэр Сочи незаконно выдал разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны ЛЭП. Следователи полагают, что это могло спровоцировать чрезвычайную ситуацию техногенного характера.

Малова подозревают в том, что в сентябре 2016 года он ввел в эксплуатацию жилой дом, который не был оборудован противопожарной системой.