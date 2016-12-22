СК заподозрил и.о. мэра Сочи в превышении полномочий

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении и.о. мэра Сочи Ивана Бомбергера, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Об этом сообщается на сайте СК.

По версии следствия, Бомбергер незаконно выдал разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны ЛЭП, что могло спровоцировать чрезвычайную ситуацию техногенного характера и прекращение подачи электричества.

Утром 24 октября силовики провели обыски в кабинетах и квартирах сочинских чиновников, задержав Бомбергера, руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова и директора МУП «Водоканал» Сергея Винарского. При обысках в квартирах Малова и Винарского нашли крупные суммы денег.

Малов стал фигурантом уголовного дела о халатности (ст. 293 УК), отмечают в СК. По версии следствия, в сентябре 2016 года в эксплуатацию ввели многоэтажный дом, при этом Малов не проверил здание на соответствие требованиям безопасности, хотя дом не был оборудован противопожарной системой. Винарский также необоснованно заключил договор на подключение дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе.

Пресс-секретарь главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева Галина Жукова сказала РБК, что губернатор «в курсе происходящего». «Губернатор всегда говорил, что, если есть подозрение на преступление, неприкасаемых быть не может ни в одной из ветвей власти», — подчеркнула она.