В Вашингтоне эвакуировали одно из офисных зданий конгресса

В Вашингтоне эвакуировали одно из офисных зданий палаты представителей США, Cannon House Office. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя конгресса.

Агентство уточняет, что в настоящий момент большинство членов палаты находятся в различных штатах, где проводят предвыборную кампанию. The Hill со ссылкой на уведомление полиции Капитолия США уточняет, что здание было эвакуировано после звуковой сигнализации. Причины эвакуации не указываются.

Накануне во Флориде эвакуировали офис бывшей главы Национального комитета демократов (DNC) и члена палаты представителей конгресса Дебби Вассерман-Шульц из-за поступления подозрительного пакета. Также в Нью-Йорке было эвакуировано здание Time Warner Centre, в котором располагается офис телекомпании CNN.

Кроме того, американские спецслужбы перехватили взрывные устройства, направленные по почте экс-президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме, а также бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. 25 октября была перехвачена подозрительная посылка, предназначавшаяся бывшему вице-президенту США Джону Байдену. Президент США Дональд Трамп пообещал найти виновных в отправке посылок и призвал всех объединиться перед этой угрозой.