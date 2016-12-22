Прокуратура начала проверку после пожара на заводе во Владикавказе

По факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе организована проверка, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Республики Северная Осетия — Алания.
«Организована проверка по факту пожара, по окончании которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия», — заявили агентству в прокуратуре. Ранее Следственный комитет России также начал проверку из-за возгорания на «Электроцинке».
Пожар на крупнейшем в Северной Осетии заводе произошел в ночь на 21 октября. Площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. м., также произошло обрушение на площади 500 кв. м.
В результате пожара погиб пожарный, еще двое обратились к медикам за помощью, сообщали РБК в приемной республиканского Минздрава. В ликвидации пожара участвовали 146 человек и 42 единицы техники, огонь удалось потушить только днем 21 октября.