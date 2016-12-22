Пожар на заводе во Владикавказе потушили

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе потушен, на данный момент заканчивается проливка площадей. Об этом рассказали РБК в пресс-службе предприятия.

«Причиненный ущерб устанавливается. Эвакуация жителей близлежащих домов не потребовалась. Администрация «Электроцинка» оказывает полное содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия. Никаких вредных «выбросов» во время возгорания с территории предприятия не производились, на состав воздуха продукты горения влияния не оказали», — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, пожар был локализован в 13:12 мск. Всего в ликвидации пожара принимают участие 146 человек, 42 единицы техники.



В МЧС отметили, что в одном из цехов завода выделяется водород, поэтому пожарные были выведены из здания. Огонь тушат со стороны улицы. Угрозы выбросов нет, подчеркнули в ведомстве.

В приемной минздрава Республики Северная Осетия-Алания рассказали РБК, что при пожаре погиб пожарный. «Кроме того, обратились [в медицинские службы республики] еще двое спасателей: одного госпитализировали с ожогами верхних конечностей, а у другого ушиб плечевого сустава, последний был отпущен, госпитализация не потребовалась», — рассказал собеседник РБК.

Пожар на заводе «Электроцинк» произошел в ночь на воскресенье, 21 октября. Когда вспыхнул огонь, сотрудники в цехе​ не работали, потому что не было ночной смены. Площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. ​м. Кроме того, в здании произошло обрушение на площади 500 кв. ​м.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что, по предварительным данным, на заводе не было системы автоматического пожаротушения. Он пояснил, что огонь вспыхнул в цехе электролиза цинка.