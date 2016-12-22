МИД рассказал о негативных последствиях ареста советника Совфеда в Осло

Норвегия спустя месяц после ареста ИТ-советника Совета Федерации Михаила Бочкарева не извинилась перед Россией за свои действия и продолжает расследование дела о шпионаже, что повлечет негативные последствия, в том числе и по парламентской линии. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ведется на странице министерства в Facebook.

«Иначе как провокацией и недружественным шагом норвежских властей эти действия мы назвать не можем. С самого начала мы указывали на абсолютно фальшивый характер выдвигавшихся обвинений. До сих пор официальных обвинений от норвежской стороны так и не последовало», — сказала Захарова.

Бочкарева задержали в аэропорту Осло 21 сентября по обвинению в шпионаже, при обыске полиция изъяла у него электронное оборудование. В МИД России после задержания ИТ-советника Совфеда был вызван посол Норвегии, ему выразили протест. В МИДе отмечали, что «кампания «шпиономании» приобретает в Норвегии одиозные формы».

Норвежский суд 18 октября освободил Бочкарева, однако его должны были оставить под стражей до 22 октября из-за того, что полиция подала апелляцию. В МИД России потребовали немедленно освободить советника, после чего правоохранители отозвали иск.

Бочкарев вернулся в Россию 20 октября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что задержание советника не останется безнаказанным.