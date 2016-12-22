ИТ-советник Совфеда останется под стражей в Осло после освобождения судом

Норвежский суд освободил из-под ареста ИТ-советника Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного по подозрению в разведдеятельности. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.
Полиция безопасности Норвегии (PST) не предоставила оснований для продления ареста Бочкарева. Однако она обжаловала решение суда, поэтому россиянин останется под стражей до решения апелляционного суда.
«Сейчас я просто хочу как можно скорее вернуться домой. Всегда радует, когда побеждает разум», — сказал NRK Бочкарев.
Полицейский прокурор Катрин Тонстад рассказала, что для расследования необходимо больше времени. Она отметила, что проводятся следственные действия, однако они пока что не привели к результатам, на которых можно построить выводы.
В пресс-службе Совфеда заявили РБК, что поддерживают связь с МИДом и посольством по ситуации с Бочкаревым. Заключение суда там сочли подтверждением того, что арест был «абсолютно нелепой провокацией», а апелляция вызвала беспокойство в Совфеде. «Норвежские спецслужбы, либо организовавшие, либо допустившие эту провокацию, даже после решения суда спасают «честь мундира», делая все, чтобы затянуть процесс, под любыми предлогами не отпустить российского гражданина», — отметили в пресс-службе.
Россиянина арестовали в аэропорту Осло 21 сентября. Он участвовал в семинаре в парламенте Норвегии, организованном Европейским центром парламентских исследований и документации (ECPRD). Мероприятие было посвящено теме оцифровки данных. При задержании PST изъяла электронное оборудование. Задержанного заподозрили в нарушении ст. 121 УК Норвегии, которая касается незаконной разведывательной деятельности в отношении данных, составляющих государственную тайну. Адвокат сообщал, что подозреваемый не считает себя виновным и полагает, что арест является «недоразумением».
Впоследствии источники рассказали РБК, что задержанным оказался ИТ-советник Совфеда Михаил Бочкарев, который отвечал за работу веб-сайта верхней палаты.
В МИД России вызвали посла Норвегии Руне Ресаланда и заявили ему протест. Министр иностранных дел России связал арест «российского шпиона» с пропагандой.