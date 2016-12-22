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Задержанный в Норвегии ИТ-советник СовФеда вернулся в Россию
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Задержанный в Норвегии ИТ-советник СовФеда вернулся в Россию
Политика, 18:25
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Задержанный в Норвегии ИТ-советник СовФеда вернулся в Россию

Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже ИТ-советник Совета Федерации Михаил Бочкарев вернулся в Россию, прибыв в столичный аэропорт Шереметьево из Осло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совфеда. Отмечается, что в аэропорту Бочкарева встретили его сын и коллеги.

Сам ИТ-советник заявил, что знал, что «все будет нормально, потому что я абсолютно невиновен, и эти необоснованные обвинения [в мой адрес] ни о чем».

Бочкарев была задержан в аэропорту Осло 21 сентября по обвинению в шпионаже. Во время обыска силовики изъяли у него электронное оборудование.

После задержания Бочкарева в МИД России вызвали посла Норвегии и выразили ему протест. В министерстве подчеркивали, что «кампания «шпиономании» приобретает в Норвегии одиозные формы».

Окружной суд Осло 18 октября освободил россиянина, но из-за апелляционного иска Полицейской службы безопасности Бочкарев должен был остаться под стражей до его рассмотрения 22 октября. В МИД России потребовали немедленно освободить ИТ-советника, после чего силовики отозвали иск.

Теги: Совет Федерации , Норвегия , шпионаж
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