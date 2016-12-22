Матвиенко потребовала ответа Норвегии за арест сотрудника Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что те, кто причастен к задержанию в Норвегии советника Совфеда Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже, не останутся безнаказанными. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Совфеда, поступившем в РБК.

«У всех, кто такого рода провокации устраивает, должно быть понимание, что безнаказанно это не остается», — сказала Матвиенко.

Как отмечается в сообщении, спикер Совфеда встретилась с Бочкаревым, который был освобожден 19 октября и вернулся в Россию 20 октября. Матвиенко поздравила его с возвращением на родину.

«Понимаю, как непросто вам дались эти дни. Надеюсь, что пока вы находились в норвежской тюрьме, у вас не было ощущения, что вас забыли на родине», — сказала она. Матвиенко отметила, что в Совфеде «ни секунды не сомневались» в том, что Бочкарев невиновен, и расценивали задержание как провокацию или «фейковую историю».



Бочкарев рассказал, что чувствует себя нормально. «Тяжело было в первые дни после задержания, семье было тяжело, приходилось обращаться за медицинской помощью», — сказал он. Бочкарев пояснил, что, в частности, его обвиняли в том, что он с помощью ноутбука исследовал Wi-Fi сеть, хотя у него физически его не было.

Российского ИТ-специалиста задержали в аэропорту Осло 21 сентября. При обыске у него изъяли электронное оборудование и позже обвинили в незаконной разведдеятельности в отношении информации, представляющей государственную тайну. ​После его ареста МИД России вызвал посла Норвегии, выразил ему протест и потребовал выпустить Бочкарева.