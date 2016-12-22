МИД потребовал освободить арестованного в Норвегии ИТ-советника Совфеда

Москва считает обвинения в адрес ИТ-советника Совета Федерации Михаила Бочкарева сфабрикованными и требует освободить его из-под стражи в Норвегии, сообщается на сайте МИД России.

«Вновь требуем незамедлительного освобождения М.А.Бочкарева и снятия с него всех сфабрикованных обвинений», — говорится в сообщении.

В МИДе напомнили, что ранее норвежский суд отменил арест Бочкарева, которого обвиняли в разведдеятельности, поскольку полиция безопасности Норвегии (PST) не смогла предоставить оснований для продления ареста. Однако это решение было обжаловано и россиянина оставили под стражей.

«Складывается впечатление, что инициаторы этого произвола пытаются найти хоть какие-то аргументы в оправдание своих противоправных действий», — заявили в МИДе.

Россиянина арестовали в аэропорту Осло 21 сентября. При задержании у него изъяли электронное оборудование, позже его обвинили в незаконной разведывательной деятельности в отношении данных, представляющих государственную тайну. При этом адвокат россиянина говорил, что он не признает своей вины и считает арест «недоразумением».

Позже источники РБК сообщили, что задержанным в Норвегии оказался ИТ-советник Совфеда Михаил Бочкарев, который отвечал за работу веб-сайта верхней палаты парламента.

После его задержания МИД России вызвал посла Норвегии и выразил ему протест. «Складывается впечатление, что волна кампании «шпиономании» в отношении России, в т.ч. навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий» — заявили тогда в министерстве.