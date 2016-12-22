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AP узнало об осколках стекла в отправленных американским политикам бомбах
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AP узнало об осколках стекла в отправленных американским политикам бомбах
Общество, 05:04
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AP узнало об осколках стекла в отправленных американским политикам бомбах

Бомбы, которые были отправлены представителям демократической партии и в офис CNN, были начинены порохом и осколками стекла. Об этом сообщил неназванный американский чиновник агентству Associated Press.

По его словам, у каждого взрывного устройства была батарейка. Также он отметил, что вещество, которое было найдено в посылке для CNN не представляло угрозы.

В ФБР также заявили, что две посылки были посланы республиканцу Максин Вотерс. В Федеральном бюро расследований сообщили, что они такие же, как и пять других, которые были отправлены Хиллари и Биллу Клинтону, Бараку Обаме и другим. По словам источника агентства, посылка была перехвачена на почте Лос-Анджелеса.

О посылках стало известно в среду, 24 октября. В полиции рассказали, что в них оказались взрывные устройства, сделанные из обрезков труб, в которых было неизвестное вещество. В американских правоохранительных органах полагают, что бомбы отправил один человек или группа людей. Губернатор штата Нью-Йорк сообщил, что отправитель мог это сделать по политическим мотивам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не пожалеет ни ресурсов, ни средств, чтобы найти отправителей бомб. Также американский лидер призвал объединиться, чтобы показать, что «актам угроз или политического насилия нет места» в США.

Теги: стекло , Самодельные бомбы , взрывное устройство
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