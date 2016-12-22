Порошенко заявил о подготовке к отпору военной агрессии с Азова

Украина готовится к обороне на морских рубежах, зоной особого внимания является Азовское море. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «Интерфакс-Украина».
Свое заявление Порошенко сделал в День защитника Украины, обращаясь к лицеистам Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. «Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления — на Азове. Порох надо держать готовым», — сказал он.
Порошенко высоко оценил прошедшие в Мариуполе тактические учения сил обороны морского побережья, на которых присутствовал лично. По его словам, украинские военные «жестко встретили и уничтожили условный десант противника… и отработали на твердую 12 (на Украине действует 12-балльная система оценок. — РБК)».
Учения украинской армии на побережье Азовского моря проходили с 9 по 12 октября. В них принимали участие 600 военнослужащих и 150 единиц техники. Были задействованы подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских сил и Сухопутных войск.
В конце сентября Порошенко с трибуны Генассамблеи ООН обвинил Россию в намерении оккупировать Азовское море и заявил, что она мешает навигации украинских и международных судов в этом районе. «После оккупации Крыма они хотят оккупировать Азовское море, — заявил президент Украины.