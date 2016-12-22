Мадуро назвал Пенса «экстремистом» и «сумасшедшим»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал вице-президента США Майка Пенса «сумасшедшим», после того, как он заявил, что Каракас финансирует караван мигрантов, идущий из Гондураса до Соединенных Штатов. Слова венесуэльского лидера передает Reuters.



Кроме того, Мадуро сказал, что Пенс «экстремист».

Во вторник, 23 октября, американский вице-президент заявил, что Венесуэла спонсирует караван мигрантов, писала газета Washington Times. Ранее президент США Дональд Трамп допускал, что в караване могут быть преступные элементы. Он не предоставил доказательств своим словам, но добавил, что «вполне возможно» среди них есть лица из Ближнего Востока.



​«Что-то должно быть сделано», — заявил американский лидер. Он также пригрозил отправить военных, чтобы они защищали границу.

Караван покинул Гондурас 18 октября. Сначала в нем было 4 тыс. человек. По данным Washington Times, их число возросло до 10 тыс. человек. Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить их, но у нее ничего не вышло, и караван продолжил свое движение к американской границе. В ответ на это американский лидер пригрозил прекратить оказывать финансовую помощь странам, которые пропустили мигрантов.

В понедельник, 22 октября, американский лидер призвал беженцев попросить убежище у Мексики. Он отметил, что если мигранты не согласятся, то США не примут их.