Трамп назвал чрезвычайной ситуацию с «караваном» мигрантов на границе

Президент США Дональд Трамп назвал сложившуюся на границе с Мексикой ситуацию с мигрантами чрезвычайной и поручил американским пограничникам и военным тщательно за ней следить. Об этом Трамп написал в Twitter.

«К сожалению, похоже, что полиция и военные Мексики не могут остановить караван, направляющийся к южной границе США. В нем находятся преступники и неизвестные ближневосточные жители. Я предупредил пограничную службу и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Необходимо изменить законы», — заявил президент.

По его словам, каждый раз, когда мигранты пытаются незаконно прорваться на территорию США, в этом нужно винить Демократическую партию, так как ее члены не дали республиканцам необходимые голоса для того, чтобы изменить миграционные законы.

Также Трамп заявил, что ​Гватемала, Гондурас и Сальвадор не смогли остановить своих граждан от эмиграции. Он предупредил лидеров этих государств, что если ситуация не изменится, то Вашингтон серьезно сократит финансовую помощь.

Караван беженцев покинул город Сан-Педро-Сула на севере Гондураса 18 октября, в нем около 4 тыс. человек.

Ранее Трамп пригрозил закрыть американо-мексиканскую границу, разместив там военных, из-за большого числа мигрантов. Также он призвал идущих к границе США беженцев попросить убежище в Мексике.