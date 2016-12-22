Трамп призвал идущих к границе США беженцев попросить убежище в Мексике

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти предпринимают все усилия, чтобы остановить караван беженцев из Гондураса к южной границе Штатов, а самих мигрантов американский лидер призвал попросить убежище в Мексике. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что если беженцы не выполнят его просьбу, то США не примут их. «Суды просят США сделать то, что невыполнимо. Караваны — позор для Демократической партии. Немедленно измените иммиграционное законодательство!», — написал Трамп.

Караван беженцев покинул город Сан-Педро-Сула на севере Гондураса 18 октября, в нем участвуют около 4 тыс. человек. В ответ Трамп пригрозил остановить финансовую помощь Сальвадору, Гондурасу и Гватемале. В 2016 году Вашингтон предоставил этим странам $67,9 млн, $98,3 млн и $131,2 млн соответственно.

Это не первый марш мигрантов, намеревающихся просить убежище в США. В апреле на границе между Штатами и Мексикой собралась группа из 200 беженцев, но американские пограничники сообщили, что не могут принять такое количество людей. Трамп обещал отправить на охрану южных границ от 2 до 4 тыс. нацгвардейцев.