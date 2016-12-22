Apple извинилась перед пользователями за замедление работы старых iPhone

Apple принесла извинения своим пользователям за то, что решила замедлить работу iPhone устаревающих моделей. Ранее из-за этого против компании подали несколько исков. Пользователи посчитали, что их вынуждают купить новые iPhone

iPhone 4 (Фото: x99 / Zuma / Global Look Press)

Компания Apple публично извинилась перед своими потребителями за то, что замедлила работу устаревших моделей iPhone. Компания опубликовала открытое письмо, на которое обратило внимание издание Business Insider.

«Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, будто Apple подвела вас. Мы приносим извинения», — сказано в письме. В нем компания объясняет, что представляет из себя работа батарей в смартфонах и почему Apple пошла на объявленные ранее изменения в работе устаревших моделей iPhone.

Ранее компания призналась, что работа программного обеспечения на старых моделях смартфонов намеренно ими замедлялась. Как объяснили в компании, это было сделано для того, чтобы компенсировать износ батареи. Таким образом, пояснили в Apple, замедление работы старых iPhone нацелено на то, чтобы продлить их службу в интересах владельцев. Компания для реализации этих планов включила соответствующий программный код в обновления операционной системы iOS.

«Во-первых, мы никогда не делали и никогда не будем делать так, чтобы намеренно сокращать срок службы какого-либо продукта Apple или ухудшать пользовательский интерфейс ради того, чтобы клиенты приобретали новые модели. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы создавать продукты, которые нравятся нашим потребителям, и создание iPhone, которые работали бы так долго, насколько это возможно, является важной частью этой цели», — объясняет Apple.

Для «восстановления доверия» своих клиентов Apple пообещала предпринять ряд шагов. В их числе — снижение стоимости замены батареи на $50, а также новая версия iOS, в которой предусмотрены новые возможности для того, чтобы следить за состоянием батареи своего смартфона.

«В Apple доверие наших клиентов означает для нас все. Мы никогда не перестанем работать над тем, чтобы зарабатывать и удерживать его. Мы можем делать работу, которую любим, только благодаря вашему доверию и вашей поддержке. Мы никогда не забываем об этом и считаем это само собой разумеющимся», — сказано в конце письма.

На прошлой неделе стало известно, что против Apple было подано сразу несколько исков из-за замедления работы программного обеспечения старых моделей iPhone. В исках, в частности, говорилось, что «Apple вынуждает пользователей покупать новые дорогие устройства, в то время как продлить службу смартфона может простой сменный аккумулятор». Истцы потребовали от Apple компенсации. Их сумма не раскрывалась.