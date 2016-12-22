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Глава Apple призвал власти США принять закон о защите персональных данных
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Глава Apple призвал власти США принять закон о защите персональных данных
Технологии и медиа, 13:58
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Глава Apple призвал власти США принять закон о защите персональных данных

Гендиректор Apple Тим Кук призвал правительство США принять закон о защите персональных данных наподобие европейского Общего регламента о защите данных (GDPR). Об этом Кук заявил на международной конференции по защите данных и конфиденциальности в Брюсселе, сообщает Би-би-си.

По его словам, сегодня личные данные является «вооружением» против пользователей в интернете. Кук призвал «не приукрашивать последствия» такого использования пользовательской информации и обеспечить защиту неприкосновенности частной жизни.

После выступления Кук на своей странице в Twitter подчеркнул, что GDPR показал, «что хорошая стратегия и политический курс могут сделать, чтобы защитить права граждан». Он назвал конфиденциальность одним из основных прав человека, которое должно быть защищено в соответствии с четырьмя принципами.

Во-первых, компании не должны собирать личные данные пользователей и отменить их идентификацию. Во-вторых, юзеры должны всегда знать, для чего и как эта информация собирается. В-третьих, компании должны облегчить получение копий личных данных для пользователей, а также полностью удалять их по желанию юзера. В-четвертых, по словам Кука, все люди имеют право на безопасность данных.

GDPR — регламент по защите данных, требующий от медийных компаний получать согласие от пользователей на сбор и обработку персональных данных, он был принят в ЕС в мае. Нормы регламента касаются всех банков, выпускающих карты, которыми можно пользоваться в ЕС, а также сотовых операторов, чьими услугами пользуются клиенты в Евросоюзе. Штрафы за нарушение регламента составляют до €20 млн, или до 4% от глобальной выручки компании.
 

Теги: Apple , защита данных , Тим Кук
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