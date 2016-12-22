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Apple позволила пользователям отключать функцию замедления iPhone
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Apple позволила пользователям отключать функцию замедления iPhone
Технологии и медиа, 18:11
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Apple позволила пользователям отключать функцию замедления iPhone
Пользователи iPhone смогут самостоятельно отключать функцию замедления работы смартфонов после обновления операционной системы. На этот шаг Apple пошла под угрозой судебного преследования
Фото: Edgar Su / Reuters

Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 11, которое позволяет отключить функцию замедления работы устройства для экономии аккумулятора, говорится в блоге компании. Появление информации об этой скрытой функции ранее вызвало подачу судебных исков против Apple.

«Пользователи теперь также смогут увидеть, включена ли функция управления питанием, которая впервые появилась в iOS 10.2.1: она динамически управляет максимальной производительностью и предотвращает неожиданную разрядку аккумулятора. Теперь пользователи могут включать и отключать эту функцию», — говорится в сообщении. Отключить функцию возможно через раздел «Аккумулятор» в настройках.

Кроме того, в компании решили дополнительно обратить внимание пользователей на запросы об использовании их личных данных. Каждый раз, когда Apple будет запрашивать доступ к личной информации, на дисплее устройства будет появляться полноэкранное предупреждение с подробной информацией.

В замедлении работы старых моделей iPhone корпорация призналась в декабре 2017 года. Эта функция была скрытой и не афишировалась в пользовательском соглашении. В компании извинились за эти действия и объяснили их попыткой компенсировать износ батареи. Таким образом Apple якобы исполняла условия соглашения с пользователями, гарантировавшего срок работы смартфонов, но не их производительность.

Несмотря на принесенные извинения, пользователи iPhone стали подавать судебные иски к компании, обвиняя ее в попытках вынудить покупателей приобретать новые модели. Иски против Apple в США начали подаваться с декабря, позднее в суд обратились пользователи из других стран. В России иски против Apple отклонил суд, сославшись на отсутствие требований истцов по цене возмещения.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Apple , iPhone
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