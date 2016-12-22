В США на Apple подали в суд за намеренное замедление работы старых iPhone

В США несколько человек подали в суд на компанию Apple, которая ранее призналась в намеренном замедлении работы устаревших моделей ​iPhone. Об исках, поданных сразу в нескольких штатах, сообщают TMZ и Chicago Sun Times.

TMZ сообщила об иске, который был подан жителем Лос-Анджелеса Стефаном Богдановичем. Еще несколько исков были поданы жителями штатов Иллинойс, Огайо, Индиана и Северная Каролина. Все они являются обладателями смартфонов различных моделей, от iPhone 5 до iPhone 7.

Иски были поданы, после того как руководство Apple ранее подтвердило, что работа программного обеспечения на старых моделях смартфонов намеренно ими замедлялось. Как объяснили в компании, это было сделано для того, чтобы компенсировать износ батареи, из-за которого при выполнении особо энергозатратных задач смартфон может внезапно выключиться. Это, к примеру, может произойти на холоде из-за особенностей литий-ионного аккумулятора. Таким образом, заключили в Apple, замедление работы старых iPhone нацелено на то, чтобы продлить их службу в интересах владельцев. Специально для этого компания включала соответствующий программный код в обновления операционной системы iOs.

Тем не менее, ряд пользователей iPhone не согласились с подобным подходом компании. Как отмечает Chicago Sun Times, в исках говорится о том, что «Apple вынуждает пользователей покупать новые дорогие устройства, в то время как продлить службу смартфона может простой сменный аккумулятор». В связи с этим владельцы смартфонов требуют от Apple компенсации. Их сумма не названа.

В начале ноября Apple выпустила новую флагманскую версию своего смартфона — iPhone X. Вскоре после этого пользователи новых iPhone начали сообщать о неполадках с аппаратом. Так, в начале ноября Apple подтвердила, что дисплеи новых смартфонов могут выгорать при долгом использовании в режиме высокой яркости. Позднее стало известно о сложностях работы сенсора телефона на холоде, а 13 ноября пользователи пожаловались на треск из динамиков новых смартфонов.