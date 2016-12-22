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Поддержавший убийц фигуриста Тена учитель получил 4 года условно
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Поддержавший убийц фигуриста Тена учитель получил 4 года условно
Общество, 15:11
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Поддержавший убийц фигуриста Тена учитель получил 4 года условно

Суд в казахстанском городе Уральске приговорил учителя физики из села Белес Шерхана Байзенова к четырем годам лишения свободы условно за пост в соцсетях, в котором он выразил одобрение убийцам фигуриста, бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена. Об этом сообщает Tengri News.

Суд признал Байзенова виновным по ч. 1 ст. 174 УК Казахстана (возбуждение розни), подсудимый признал свою вину. Прокурор просил дать Байзенову три года лишения свободы в исправительном учреждении, но суд учел смягчающие обстоятельства и семейное положение Байзенова.

Прощание с погибшим фигуристом Денисом Теном. Фоторепортаж Еще 5 фото
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25-летний Денис Тен погиб 19 июля после потасовки со злоумышленниками, собиравшимися украсть зеркало с его машины. В драке фигурист получил ножевое ранение и умер в больнице. По факту смерти Тена было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве фигуриста, один из них признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Казахстан , фигурист , Убийство , разжигание розни
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