Поддержавший убийц фигуриста Тена учитель получил 4 года условно

Суд в казахстанском городе Уральске приговорил учителя физики из села Белес Шерхана Байзенова к четырем годам лишения свободы условно за пост в соцсетях, в котором он выразил одобрение убийцам фигуриста, бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена. Об этом сообщает Tengri News.

Суд признал Байзенова виновным по ч. 1 ст. 174 УК Казахстана (возбуждение розни), подсудимый признал свою вину. Прокурор просил дать Байзенову три года лишения свободы в исправительном учреждении, но суд учел смягчающие обстоятельства и семейное положение Байзенова.

25-летний Денис Тен погиб 19 июля после потасовки со злоумышленниками, собиравшимися украсть зеркало с его машины. В драке фигурист получил ножевое ранение и умер в больнице. По факту смерти Тена было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве фигуриста, один из них признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.