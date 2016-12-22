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В Казахстане завели дело после смерти олимпийского призера Дениса Тена
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В Казахстане завели дело после смерти олимпийского призера Дениса Тена
Общество, 16:55
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В Казахстане завели дело после смерти олимпийского призера Дениса Тена

Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по статье «Убийство» после смерти от ножевого ранения фигуриста, бронзового призера Олимпиады-2014 в Сочи Дениса Тена. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на и.о. начальника следственного управления департамента внутренних дел (ДВД) по Алма-Аты Акылбека Умбеталиева.

«Имеется ориентировка, но в интересах следствия мы не можем разглашать эти данные. Подробности будут сообщены дополнительно», — сказал Умбеталиев.

Спортсмен умер 19 июля в Центральной городской клинической больнице Алма-Аты, куда его доставили с ножевым ранением. О смерти Тена сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Казахстана Ернара Акимкулова. Спортсмен потерял три литра крови.

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По данным полиции, Денис Тен был ранен в ходе потасовки с двумя неустановленными лицами, которых он уличил в краже зеркал со своего автомобиля. Спортсмену было 25 лет.

Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл бронзу чемпионата мира 2015 года в Шанхае и серебро чемпионата мира 2013 года в Лондоне. На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане он выступил неудачно, показав в короткой программе 27-й результат и в произвольном катании не участвовал.

Теги: Олимпиада-2014 , Казахстан , уголовное дело
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