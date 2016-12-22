В Казахстане задержали второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена

Полиция Казахстана задержала второго подозреваемого в убийстве призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена — 23-летнего Армана Кудайбергенова. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Правоохранители ранее уже задержали одного подозреваемого Нуралы Киясова, он был помещен в СИЗО.

Как заявил начальник департамента внутренних дел Алма-Аты Серик Кудебаев, задержанные по подозрению в убийстве не знали, на кого нападали.

«Говорят, что не знали, что напали на Дениса Тена», — сказал он. Как уточнил Кудебаев, о том, что их жертвой стал Тен, они узнали из интернета.

В пресс-службе департамента внутренних дел (ДВД) ранее заявили РБК, что убийство фигуриста было «роковой случайностью».

Тена убили в Алма-Ате 19 июля. Грабители ранили спортсмена ножом, когда он попытался помешать им украсть зеркала со своей машины. Спортсмена не удалось спасти, он потерял три литра крови. Возбуждено уголовное дело.