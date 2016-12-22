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В «Нафтогазе» заявили о взыскании с «Газпрома» $18 млн
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В «Нафтогазе» заявили о взыскании с «Газпрома» $18 млн
Бизнес, 13:15
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В «Нафтогазе» заявили о взыскании с «Газпрома» $18 млн

«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома $18 млн, заявил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Кстати, в дополнение к 2100000000 долл. ($2,1 млрд), которые в соответствии с решением арбитража мы уже сняли с «Газпрома» в виде газа, мы также уже сняли с «Газпрома» 18 млн долл. денежными средствами», — написал он.

Представитель «Газпрома» в разговоре с РБК отказался от комментариев.

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В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках транзитного договора. Однако, поскольку долг украинской компании перед «Газпромом» составлял около $2,1 млрд, «Нафтогаз» должен был получить только $2,56 млрд.

В сентябре Витренко заявил, что к долгу «Газпрома» ежедневно прибавляется $500 тыс. процентов. Он уточнил, что из-за процентов сумма долга увеличилась на $100 млн. В октябре «Нафтогаз» сообщил, что на оплату этих процентов направил $9 млн от переплаты «Газпрома» за транзит газа.

Теги: «Нафтогаз»
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