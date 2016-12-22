Киев направил переплату «Газпрома» за транзит газа на погашение пени

«Газпром» переплатил украинскому «Нафтогазу» за транзит газа $9 млн. Украинская компания направила эти деньги на погашение процентов, которые начисляются на долг «Газпрома» в $2,56 млрд

Фото: Максим Никитин / ТАСС

«Нафтогаз Украины» удержал $9 млн, которые «Газпром» переплатил украинской компании за транзит газа. Эти деньги направлены на погашение процентов, которые, согласно решению Стокгольмского арбитража, начисляются на долг «Газпрома» перед «Нафтогазом». Об этом «Нафтогаз» сообщил на своем сайте.

Как объяснили в украинской компании, в декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ, поставляемый на Украину. Цена газа была уменьшена, что привело к уменьшению стоимости услуг по транзиту газа, которые предоставляет «Нафтогаз».

«Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, «Газпром» в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет «Нафтогаз», который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража», — заявили в украинской компании.

Таким образом, переплата «Газпрома» за услуги транзита составила более $9 млн.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж по требованию «Нафтогаза» обязал «Газпром» выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Учитывая, что украинская сторона должна была России около $2,1 млрд, «Газпром» остался должен $2,56 млрд.

В сентябре коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что на долг «Газпрома» — $2,56 млрд — ежедневно начисляются проценты. Каждый день долг российской компании увеличивается на $500 тыс., а к началу сентября сумма долга выросла уже примерно на $100 млн.

Именно на оплату этих процентов и были направлены $9 млн, которые переплатил «Газпром».

Для исполнения решения Стокгольмского арбитража «Нафтогаз» пытался арестовать зарубежные активы «Газпрома», В частности, были арестованы активы компании в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.