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«Нафтогаз Украины» сообщил об увеличении долга «Газпрома» на $100 млн
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«Нафтогаз Украины» сообщил об увеличении долга «Газпрома» на $100 млн
Бизнес, 12:36
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«Нафтогаз Украины» сообщил об увеличении долга «Газпрома» на $100 млн
По словам коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко, из-за отказа «Газпрома» выполнить решение Стокгольмского арбитража его долг перед «Нафтогазом Украины» ежедневно увеличивается на $500 тыс.
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины» ежедневно увеличивается на $500 тыс., заявил в интервью телекомпании «Пятый канал» коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко. По его словам, это происходит потому, что на подлежащую уплате по решению Стокгольмского арбитража сумму в $2,56 млрд из-за ее невыплаты постоянно начисляются проценты.

«Мы говорим о серьезной сумме, это где-то полмиллиона долларов в сутки. Также они будут вынуждены компенсировать все дополнительные расходы на принудительное исполнение этого решения как «Нафтогазу» и его юристам, так и, например, судебным исполнителям, которые выполняют соответствующие решения местных судов», — заявил Витренко.

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Бизнес

​По словам коммерческого директора «Нафтогаза», к настоящему моменту сумма долга «Газпрома» выросла уже примерно на $100 млн, а с учетом дополнительных расходов сумма дополнительных выплат может составить несколько сотен миллионов долларов.

Витренко напомнил, что «Нафтогазу» удалось добиться ареста активов «Газпрома» в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. При этом, по его словам, стоимость активов, попавших под арест в Нидерландах, существенно превышает текущий долг «Газпрома», так же обстоит дело и в Швейцарии.

В конце февраля Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования «Нафтогаза», обязав «Газпром» выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга украинской стороны за поставленный газ порядка $2,1 млрд российская компания осталась должна $2,56 млрд. 13 июня Апелляционный суд округа Свеа в Швеции вынес решение о приостановке исполнения вердикта Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» о транзите газа, удовлетворив ходатайство российской компании. «Нафтогаз» 18 июня обжаловал решение шведского суда.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Нафтогаз Украины» , Юрий Витренко
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