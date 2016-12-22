«Нафтогаз» пообещал добиться компенсации «Газпромом» разницы цены на газ

«Нафтогаз» будет через суд требовать от «Газпрома» выплаты компенсации за разницу в цене на газ в размере $110 млн. Об этом заявил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на пресс-конференции, трансляция ведется на странице «Нафтогаза» в Facebook.

«Мы начали новый арбитраж и намерены вынудить «Газпром» компенсировать разницу между газом, который мы покупаем на европейском рынке, и газом, который был бы по измененному в арбитраже контракту», — сказал Витренко.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом задолженности «Газпром» должен был выплатить $2,56 млрд.

В июне российской компании удалось приостановить решение Стокгольмского арбитража по выплатам «Нафтогазу» в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции, Украина обжаловала решение инстанции. Витренко в начале сентября заявил, что из-за отказа «Газпрома» выполнить решение арбитража сумма долга ежедневно увеличивается на $500 тыс.