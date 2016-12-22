Вместе с «троллями» Facebook закрыл страницу департамента мэрии Москвы

Facebook закрыл страницу департамента экономической политики мэрии Москвы. Как выяснил РБК, причина могла быть в том, что SMM-услуги госструктуре оказывал один из обвиненных во вмешательстве в выборы в США

Фото: RT / Imago / ТАСС

Во вторник, 3 апреля, компания Facebook Inc., владеющая одноименной социальной сетью, а также Instagram, заблокировала 70 групп и 138 личных аккаунтов в Facebook и 65 аккаунтов в Instagram, которые, как считает компания, были подконтрольны российскому Агентству интернет-исследований, более известному как «фабрика троллей».

Среди заблокированных ресурсов оказалась страница департамента экономической политики и развития мэрии Москвы. Представитель департамента подтвердил РБК, что аккаунт блокирован. «Действия администрации социальной сети вызывают недоумение. В настоящее время мы выясняем причины блокировки через запрос в Facebook», — отметил он. У группы было около 6,5 тыс. подписчиков, следует из данных кэша «Яндекса».

Представитель Facebook не ответил на запрос РБК, с чем связана блокировка страницы департамента и при каких условиях соцсеть готова будет разблокировать ее.

Страница госструктуры могла быть заблокирована из-за того, что SMM-услуги департаменту мог оказывать Глеб Васильченко — один из 13 возможных сотрудников «фабрики троллей», которых Минюст США обвиняет во вмешательстве в выборы президента страны в 2016 году. Человек с таким именем еще полгода назад размещал официальный контент на аналогичной странице департамента в соцсети «ВКонтакте»: ID его страницы содержалось в прямой ссылке на видео, которое было загружено в группу.

Фото: скриншот «Вконтакте»

Васильченко не ответил на запрос РБК. Представитель департамента экономполитики сообщил, что Глеб Васильченко «не работает в департаменте и им не известен». Вскоре после того как РБК направил вопросы о сотрудничестве Васильченко с московскими властями, вышеупомянутое видео в сети «ВКонтакте» было удалено (в распоряжении РБК остались скриншоты).

Из профиля Васильченко во «ВКонтакте» следует, что он родился в Санкт-Петербурге, сейчас живет в Москве. Судя по объявлениям на одном из сайтов по поиску работы, его нынешняя деятельность связана с SMM. Сам Васильченко ранее отрицал РБК связь с «фабрикой». Однако его бывший коллега говорил РБК, что прежде тот работал на «фабрике троллей».

«Фабрику» лишили подписчиков

Как объяснил основатель Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцсети, более 270 страниц и аккаунтов, связанных с Агентством интернет-исследований, закрыты, чтобы предотвратить вмешательства в выборы в различных странах. «Агентство неоднократно вводило в заблуждение и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России — нам не нужно их присутствие в мировой сети Facebook», — говорится в его посте. «Мы уважаем право людей и правительств выражать свои политические взгляды на Facebook, но мы не разрешаем создавать для этого поддельные аккаунты», — написал Цукерберг.

Агентство интернет-исследований — одно из юридических лиц так называемой фабрики троллей, которая появилась в Санкт-Петербурге около пяти лет назад. Ее сотрудники якобы должны оставлять в интернете провластные комментарии и критиковать оппозиционеров, писали «Новая газета», «Фонтанка» и Би-би-си. Отдельное подразделение «фабрики» — группа СМИ, имеющих официальное свидетельство Роскомнадзора, выяснил в специальном расследовании журнал РБК. Это подразделение принято называть «фабрика медиа». Сейчас в нее входят не менее 13 средств массовой информации, их совокупная аудитория в период с 10 февраля по 13 марта составила 72 млн человек, по данным LiveInternet.

3 апреля в Facebook были заблокированы группы всех этих 13 СМИ, включая самые посещаемые — Федеральное агентство новостей (ФАН), «Политика сегодня», «Народные новости», «Экономика сегодня». В общей сложности на них подписаны около 150 тыс. человек, следует из данных, сохранившихся в кэше «Яндекса». Кроме того, у ФАН был аккаунт в Instagram с 40 тыс. подписчиков — он также недоступен. ФАН уже пожаловалось на действия американского ИТ-гиганта в Роскомнадзор, Федеральную антимонопольную службу и Государственную думу, сообщил РБК руководитель агентства Евгений Зубарев.

Фото: скриншот «Вконтакте»

Экономические потери ФАН от блокировки еще не оценивались, но не исключено, что последует также судебный иск о возмещении ущерба, добавил он. Хотя основная проблема, по мнению Зубарева, заключается не в потере подписчиков, а в ущербе, который иностранные интернет-площадки наносят «суверенитету Российской Федерации». Какую-либо связь своего СМИ с «фабрикой троллей» Зубарев отрицает.

«Вестник России» и «Теория элит»

Цукерберг в своем посте пояснил также, что были заблокированы страницы, которые сами по себе «не были фейковыми». «Однако они все были удалены, так как контролировались Агентством интернет-исследований», — заявил он.

​В частности, Facebook закрыл доступ к страницам сети региональных вестников — «Вестник Москвы», «Вестник Петербурга», «Вестник Новосибирска», «Вестник Пскова» и др. Всего сеть освещает события в 27 крупных городах, совокупное число подписчиков в Facebook достигало 485 тыс. человек (данные кэша «Яндекса»). Кроме того, закрыты аккаунты проекта в Instagram. В сообществах «Вестников» публикуется в основном развлекательный контент — фотографии городов, объявления о предстоящих мероприятиях и местные новости, изредка разбавляемые федеральными.

Также заблокированы сообщество RuOpen (175 тыс. подписчиков), в котором публиковались рассказы иностранцев о России, политическая группа «Теория элит» (179 тыс. подписчиков) и страница политической сатиры Spicy Blogger (107 тыс.).

После блокировки проект «Вестник России» потерял 881 тыс. подписчиков в Facebook и Instagram, рассказал РБК его руководитель и совладелец Олег Новопольский. «Никаких объяснений мы не получали», — говорит он. Осенью 2017 года Twitter аналогичным образом поступил с аккаунтами «Вестника» с 700 тыс. фолловеров, тогда соцсеть говорила о связях с «фабрикой троллей». Новопольский недоумевает, что между ними и «фабрикой» увидели связь. Потери почти 900 тыс. подписчиков он оценивает в 4,5–5 млн руб. с учетом того, что сейчас стоимость привлечения одного пользователя в группы в соцсетях составляет около 5 руб.