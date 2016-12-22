Сенаторы отказались ехать в Норвегию после задержания сотрудника Совфеда

Российские сенаторы отказались от участия в ближайших межпарламентских мероприятиях в Норвегии после задержания ИТ-специалиста Совфеда Михаила Бочкарева в Осло. Об этом «РИА Новости» сообщил глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев.

Бочкарева, отвечающего за сайт Совфеда, задержали в аэропорту Осло 21 сентября. У него изъяли электронное оборудование и обвинили в кибершпионаже. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что Бочкарева, в частности, обвинили в сканировании беспроводных сетей с помощью ноутбука, которого, по ее словам, у него физически не было. ​

В МИД России был вызван посол Норвегии, ему выразили протест и потребовали выпустить Бочкарева. В министерстве подчеркнули, что «кампания «шпиономании» приобретает в Норвегии одиозные формы».

18 октября Окружной суд Осло освободил россиянина. Двумя днями позже он вернулся в Россию. Матвиенко заявила, что причастные к задержанию Бочкарева не останутся безнаказанными.

