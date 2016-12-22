В Норвегии арестовали россиянина по подозрению в разведдеятельности

В Норвегии гражданина России арестовали на две недели по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Об этом сообщает Aftenposten со ссылкой на полицию безопасности страны (PST).

​По данным издания, 51-летний россиянин провел семинар в парламенте Норвегии по теме оцифровки данных. В нем принимали участие 79 человек, которые работают в администрациях парламентов, из 34 стран. Семинар организовал Европейский центр парламентских исследований и документации (ECPRD).

После проведения семинара россиянина задержали в аэропорту Осло в пятницу вечером 21 сентября. В субботу окружной суд Осло отправил его в тюрьму.

Издание отмечает, что его подозревают в нарушении статьи 121 Уголовного кодекса Норвегии, который включает в себя незаконную разведывательную деятельность против государственной тайны. Срок наказания составляет три года тюрьмы.

Адвокат россиянина рассказала изданию, что он не считает себя виновным и считает свой арест «недоразумением».

16 июля Минюст США сообщил о задержании 29-летней россиянки Марии Бутиной по подозрению в работе в качестве иностранного агента. По данным Вашингтона, она налаживала контакты с чиновниками в интересах Москвы. МИД России считает ее политической заключенной.