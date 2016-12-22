Минпромторг и Роскачество начали проверку российского вина

Минпромторг и Роскачество проведут всероссийское исследование качества российских вин, по итогам которого будет создан «Винный гид России». Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Для исследования отобраны 300 российских вин в ценовых категориях от 200 до 1000 руб. из Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области. Приоритет отдается вину, сделанному из российского винограда и выпущенному тиражом более 100 тыс. бутылок. В выборе учитывались данные Росалкогольрегулирования, а также Союза сомелье России и других отраслевых организаций.​

Отобранные вина пройдут сенсорную оценку специально сформированной группы ведущих экспертов-дегустаторов. Профессиональные органолепты оценят вкусовые характеристики вина, цвет, аромат, а также дадут общую оценку по итогам дегустационной комиссии.

«Результаты исследования станут основой «Винного гида России» — создаваемого Роскачеством регулярного каталога качественных вин российского производства с подробными характеристиками каждого продукта», — отмечается в сообщении.

Выбранное по результатам исследования вино будет участвовать в акции «Дни российских вин» в торговых сетях страны с 29 октября по 30 ноября.

Затем планируется проводить такие акции регулярно весной и осенью.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, «Винный гид» создается для того, чтобы устранить «дефицит информации и потребительского доверия к российскому виноделию», а также доказать, что российские вина создаются из выращенного в стране винограда и являются высококачественными.

В январе Росстат опубликовал данные, согласно которым в 2017 году производство отечественного вина упало до десятилетнего минимума — 31,97 млн декалитров (дал) вина (без учета шампанского и игристых вин). Это оказалось на 13,4% меньше, чем в 2016 году. В 2010–2013 году в год производилось от 36 млн дал до 54 млн дал. До этого минимальным считалось производство в 2014 году — 34 млн дал.

При этом Союз виноделов России прогнозирует двукратный рост потребления вина к 2030 году — до 250 млн дал в год.