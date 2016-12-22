Союз виноделов не исключил двукратного роста потребления вина в России

К 2030 году потребление вина в России может вырасти более чем в два раза и составить 250 млн декалитров в год, говорится в прогнозе Союза виноградарей и виноделов, передает ТАСС.

При этом ожидается, что в 2018 году уровень потребления российского вина вырастет до 84 млн декалитров против 81,9 млн декалитров в 2017-м. В то же время потребление вина иностранного производства снизилось до 33 млн декалитров (33,8 млн декалитров в 2017 году).

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович заявил, что среди задач, которые стоят перед отраслью, — увеличение площади виноградников до 350 тыс. га.

«Откуда эта цифра? Она очень простая: было время, когда в России было 200 тыс. га виноградников, а в Крыму было 150 тыс. га, нам для начала надо восстановить те площади, которые были, а дальше идти вперед», — сказал он на Всероссийском саммите виноделов.

Кроме того, по его словам, к 2030 году необходимо обеспечить увеличение объемов сбора винограда до 3 млн т, а производства вина — до 210 млн декалитров. Попович подчеркнул, что по итогам текущего года в России может быть произведено 32 млн декалитров вина и собрано 560 тыс. т​ винограда.

«Главная цель — добиться того, чтобы все поняли: Россия — это винодельческая держава, ведущий производитель. Мы сегодня по потреблению в абсолютном выражении находимся на пятом месте в мире среди всех стран. Задача стоит стать на пятое место по производству», — заявил он.