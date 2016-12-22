Беззащитное вино: почему власти отменят льготу для российских виноделов

Отечественные виноделы, производящие защищенные вина, лишатся пониженных ставок акциза, следует из «Основных направлений бюджетной и налоговой политики». Уравнять акцизы на российские и импортные вина требуют правила ВТО

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

​Минфин в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2019–2021 годы, обсуждаемом сегодня в Госдуме (*.pdf), предложил ряд значительных изменений в порядке акцизного обложения винной продукции. Главное из них — отмена с 2019 года пониженной ставки акциза на вина и шампанское с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Поскольку винами с ЗГУ и ЗНМП могут быть только российские вина, произведенные из российского винограда, предложение Минфина означает, что акцизы на отечественные и импортные вина будут уравнены.

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По правилам ВТО

Сейчас акцизы на тихие вина без ЗГУ и ЗНМП составляют 18 руб. за литр, на игристые вина без защиты — 36 руб. за литр, а на защищенные вина и игристые вина — 5 и 14 руб. соответственно. Минфин и ФТС в мае прошлого года подтвердили, что по российскому законодательству импортные вина не могут быть отнесены к винам с ЗГУ/ЗНМП, а значит, они облагаются обычным акцизом, а не пониженным. После этого импортеры вина стали утверждать, что акцизные преференции для российских виноделов нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО). В октябре 2017 года министр экономического развития Максим Орешкин подтверждал, что у Евросоюза есть претензии в рамках ВТО к российским акцизам на импортные вина.

По правилам ВТО нельзя создавать налоговые преференции для аналогичных местных товаров, поэтому льготный акциз на вина с ЗГУ не вписывался в нормы организации, говорит руководитель WineRetail Александр Ставцев.

В случае принятия предложения Минфина ставки акцизов на отечественные и импортные вина станут одинаковыми: 18 руб. для тихих вин и 36 руб. для игристых. В 2020 году по действующему законодательству они вырастут на 1 руб. — до 19 и 37 руб. В проекте «Основных направлений» Минфин говорит, что ставки всех акцизов, уже установленные на 2019–2020 годы, меняться не будут, а на 2021 год будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (4%). Исходя из этого, акцизы на тихие и игристые вина в 2021 году составят 20 и 38 руб. соответственно.

Из собственного винограда

Инициатива Минфина уравняет в акцизах не только российские и импортные вина, но и отечественные вина с ЗГУ/ЗНМП и без. Однако чтобы сохранить для отечественных виноделов стимул создавать производства защищенных вин, Минфин намерен ввести акцизы на виноград, используемый для производства вина, шампанского, коньячного дистиллята, а тем производителям, которые используют виноград собственного производства, предоставлять налоговый вычет «с применением повышающего коэффициента».

Развитие собственных виноградников заложено в Концепцию развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации на период до 2025 года — в частности, речь идет о «стимулировании роста количества малых виноделен, в которых осуществляется производство винодельческой продукции из собственного винограда». Из документа Минфина следует, что производители вина, которые не сами выращивают виноград, а закупают его у других российских предприятий, не получат право на вычет.

Пока в России производится очень мало вина с ЗГУ и ЗНМП, поэтому поступления акцизов с них символические. В 2017 году консолидированный бюджет собрал лишь 88 млн руб. акцизов на защищенные вина и шампанские; при этом акцизов на импортные вина, шампанские и винные напитки поступило на 6,2 млрд руб. (данные Федерального казначейства). По итогам 2017 года в России было произведено около 4–5 млн бутылок вина с ЗГУ, что соответствует не более чем 1,5% от общего объема производства вина, приводит статистику президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Однако, по его словам, выпуск таких вин постоянно растет, поэтому на сегодняшний день их доля может составлять уже около 2–3%.

Уравнивание российских производителей и импортеров плохо скажется на российском рынке вина, считает Попович. Однако налоговый вычет для производителей, которые используют собственный виноград, дает надежду, что негативный эффект будет сглажен, добавляет он. При этом важно, чтобы закон предполагал вычет за использование не «собственного», а «произведенного в России» винограда — не все виноделы готовы выращивать необходимое количество винограда, но могут закупать его у других российских производителей, говорит Попович.

Российские производители вина с большим трудом в последние годы пытались добиться минимальных льготных условий, и предложение Минфина во многом перечеркивает эту работу, утверждает президент винного дома «Абрау Дюрсо» Павел Титов. Сам «Абрау Дюрсо» производит часть вина из собственного винограда и часть — из импортного виноматериала, поэтому действующие льготы распространяются не на все производство, пояснил Титов. В целом пока инициатива министерства не до конца ясна — например, почти никогда у производителя вина нет исключительно «собственного винограда», говорит он. А производить оплату акциза за виноград будет тяжело даже с учетом вычета, в итоге это снова приведет к закредитованности производителей, заключает Титов.

Также Минфин предложил взимать акцизы с «винных напитков без добавления этилового спирта» в таком же размере, что и на шампанские вина. Сейчас такие напитки, часто маскирующиеся под шампанское, облагаются акцизом по ставке 18 руб. за литр, как обычное вино. Минфин, таким образом, предлагает повысить акциз по ним до 36 руб. Приравнивание ставок акциза для винных напитков, маскирующихся под шампанское, к акцизам на шампанское — давно ожидаемая и справедливая мера, говорит Попович, она нацелена на устранение экономических стимулов для изготовления таких напитков.