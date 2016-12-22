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Россияне стали чаще покупать отечественное вино
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Россияне стали чаще покупать отечественное вино
Бизнес, 07:00
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Россияне стали чаще покупать отечественное вино
Согласно статистке онлайн-касс, в первой декаде сентября на российское вино пришлось более половины розничных продаж — 52 против 43% годом ранее
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Сколько россияне тратят на вино

За первые десять дней сентября 2018 года средний чек на покупку вина в России составил 477 руб., что на 5,7% больше, чем в сентябре 2017-го, следует из имеющейся у РБК статистики оператора фискальных данных «Такском». В этих цифрах учтены продажи только тихих вин.

Средняя цена бутылки в рознице выросла на 6,2%, до 324 руб. При этом в Новосибирске этот показатель равняется 217 руб., в Петербурге — 374 руб., в Москве — 389 руб., а во Владивостоке — 404 руб.

Данные Росстата не противоречат этим цифрам. В августе этого года (за сентябрь пока еще нет информации) 1 л столового виноградного вина крепостью до 14% стоил в среднем 394,6 руб., что на 1,2% больше, чем годом ранее.

Потребление вина в России пока еще «мизерное» — около 3,5 л в год на душу населения, тогда как в советское время этот показатель достигал 16 л, отмечает директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз.

Какое вино наиболее популярно

Доля российской продукции в общих продажах вина в первой декаде сентября составила 52 против 43% годом ранее, отмечает «Такском». Но среди самых популярных марок лидируют все-таки иностранные бренды: «Лыхны» из Абхазии, Castillo Santa Barbara из Испании, «Chateau саперави» и «Талавари» из Грузии. Российская марка «Абрау купаж темный» занимает только пятое место.

Российское вино занимает примерно 60% в структуре розничных продаж, указывает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. На импортное вино по итогам первого полугодия приходилось не более 38% рынка, оценивает Дробиз.

Россияне чаще всего предпочитают красное сухое и полусладкое вино — на него приходится 38 и 21% всех продаж, констатирует «Такском».

Какую информацию собирают онлайн-кассы

Оператор фискальных данных «Такском» получает данные с онлайн-касс по всей стране и обрабатывает данные о проданных товарах и их стоимости. Компания, по собственной оценке, занимает 20% рынка обработки и передачи фискальных данных, обрабатывая более 10 млрд фискальных чеков.

Реформу контрольно-кассовой техники, предполагающую переход на онлайн-кассы, правительство инициировало в 2016 году. Срок перехода на онлайн-кассы зависит от системы налогообложения. Первыми с июля 2017 года на онлайн-кассы перешли предприниматели, которые работают на общей (ОСНО) и упрощенной (УСН) системах налогообложения или выплачивают единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). С 1 июля 2018 года на новый порядок должны перейти малые и средние компании розничной торговли и услуг общепита, которые применяют труд наемных работников (ИП и ООО вне зависимости от формы налогообложения). Последними в июле 2019-го к кассовой реформе присоединятся ИП без наемных сотрудников.

Кто импортирует вино в Россию

«Такском» в пятерке крупнейших импортеров называет Италию (12% всех продаж тихих вин), Испанию (9%), Францию (8%), Абхазию (7%) и Грузию (6%). В сентябре 2017-го Грузия занимала первое место с 16% от всех продаж. 

Абхазия не может входить в число крупнейших импортеров, удивлен статистикой онлайн-касс Вадим Дробиз.

Фото: Сергей Бертов / Интерпресс / ТАСС

Последняя доступная статистика Федеральной таможенной службы по импорту вина в Россию, датированная июлем, дает такую картину: по итогам первых семи месяцев лидирует Испания (36,6 млн л), затем идут Италия (27,7 млн л), Украина (24,9 млн л), Грузия (20,7 млн л) и Франция (15,7 млн л). Таможня как одну товарную категорию рассматривает разлитое в бутылку вино, виноматериалы и сусло. В целом импорт вина в январе—июле 2018 года снизился на 9,5%, до 195,5 млн л.

Грузия ввозит в Россию собственное вино, а через Украину в Россию поставляется транзитом молдавский виноматериал, комментирует цифры ФТС Дробиз.

Почему растут продажи российского вина

Продажи российских вин сильно росли в 2015–2016 годах после резкой девальвации рубля, затем покупатель стал возвращаться к импортным маркам, рассказывает представитель ретейлера «О'Кей» Ирина Цеплинская. Сеть «Дикси» в сентябре 2018-го продала на 3,3% больше вина российского производства, чем годом ранее. Одной из причин интереса покупателей к российским винам представитель «Дикси» Юлия Чернышова называет «лояльную» ценовую политику: за год цена снизилась почти на 5%, и сейчас в магазинах сети российское вино продается в среднем по 257 руб. за бутылку, тогда как импортное — по 429 руб. Средняя стоимость российского вина без учета промоакций в «О'кей» — 320–350 руб., импортного (в основном из Италии и Нового Света) — 650 руб.

В «Азбуке вкуса», уточняет ее представитель Андрей Голубков, доля продаж российского вина стабильно меньше 3%. При этом выручка от продажи российского вина в сети в сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 10%, а объем продаж — на 23%. Прирост произошел благодаря бренду «Фанагория», отмечает Голубков.

Что говорят производители

Российские производители, которые делают вино из собственного винограда, не видят положительной динамики, говорит совладелец проектов «Лефкадия» и «Саук Дере» Михаил Николаев. По его словам, доля и количество потребления российского, равно как и абхазского и грузинского, вина действительно увеличивается, но за счет продукции низкого ценового сегмента. Покупатели переходят на более дешевую продукцию, но речь идет не о вине, которое производится из растущего в России винограда, а о том, которое разливается на местных заводах на основе импортного виноматериала, поясняет Николаев.

Большинство российских виноделов рассказывают о снижении продаж в этом году, согласен президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. По предварительным оценкам, продажи тихого вина у «Абрау-Дюрсо» покажут небольшой рост — 4–5%.

На сокращение закупок сетями российского вина уже обратило внимание правительство: в декабре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручал Минсельхозу проработать вопрос о введении квоты для отечественного вина в торговых сетях и ресторанах в объеме не менее 30%.

В сентябре Минсельхоз предложил ограничить закупки иностранных вин для государственных и муниципальных нужд. По мнению чиновников, в России и ЕАЭС вина производятся «в достаточных объемах».

Авторы: Елена Сухорукова, Ольга Дубравицкая.
При участии: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: Вино , онлайн-кассы , «Абрау Дюрсо»
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